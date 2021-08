Kosten afvalstoffenheffing verdubbeld voor merendeel Harenaren

nieuws

Foto Gemeente Groningen

Uiterlijk tien procent van de Harenaren betaalt evenveel of minder afvalstoffenheffing na het verdwijnen van Diftar uit de voormalige gemeente. Dat blijkt uit een overzicht van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK), wat in handen is van Haren de Krant.

Van de ongeveer 8.000 huishoudens in Haren werden er 7.200 onderzocht. De tien procent van de inwoners met gelijke of lagere kosten, ten opzichte van het voormalige Diftar-systeem wat in de oude gemeente werd gehanteerd, staat gelijk aan de groep van niet onderzochte Harenaren.

Wat wel duidelijk wordt uit de NBK-cijfers is dat 65 procent van de Harenaren twee of drie keer meer betaalt aan afvalstoffenheffing volgens de huidige tarieven.

NBK geeft openheid na bezwaarschrift

Het NBK gaf openheid over deze zaken na een bezwaar van een Harenaar, nadat in de afgelopen maanden de eerste nota voor de nieuwe vorm van afvalstoffenheffing op Harense matten vielen. De reactie op dit bezwaarschrift deelde de inwoner van het dorp middels het lokale medium.

Diftar blijft op tafel

Vorig jaar september werd in de Groninger gemeenteraad uitgebreid gesproken over de invoering van het afvalsysteem. Hierop werd onderzoek ingesteld naar de kosten en baten van twee Diftar systemen: betalen per kilo of betalen per storing.

Uit dit onderzoek bleek dat betalen voor afval naar gewicht niet goedkoper is dan betalen per aanbieding van een hoeveelheid afval. Daarop eiste het Burgercomité Haren dat het oude Diftar-systeem zo snel mogelijk weer wordt ingevoerd in de voormalige gemeente.