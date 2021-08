Kortsluiting op zeilboot studentenvereniging zorgt voor rookontwikkeling

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest zaterdagmiddag in actie komen voor een mogelijke brand op een zeilboot van een studentenvereniging aan de Sluiskade in de binnenstad. Bij de brand raakte niemand gewond.

De melding van een brand op een binnenvaartschip kwam rond 14.40 uur bij de hulpdiensten binnen waarop er werd uitgerukt met een tankautospuit. “Er was melding gemaakt nadat er rookontwikkeling in de motorruimte was waargenomen”, vertelt brandweerwoordvoerder Johan Bosklopper. “Bij aankomst zijn we direct een onderzoek gestart. Daarbij hebben we niet zoveel aangetroffen. We hebben gecontroleerd op de aanwezigheid van rook, warmte en vuur. Maar dit bleek allemaal niet aan de orde te zijn.”

Wel hebben de brandweerlieden de boot spanningsloos gemaakt. “Ook hebben we de eigenaar gevraagd om contact op te nemen met een installateur. Deze zal de boot door moeten lopen.” Volgens Bosklopper is er van schade ook geen sprake.