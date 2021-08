Kop-staart botsing met meerdere voertuigen op A28

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Op de A28 vanaf Assen richting Groningen zijn woensdag aan het einde van de middag meerdere voertuigen op elkaar gebotst. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 17.30 uur ter hoogte van de afrit Groningen-Zuid. “Het betreft een kop-staart botsing waar in ieder geval drie voertuig bij betrokken zijn”, vertelt Wind. “Hulpdiensten zijn ter plaatse. Eén persoon wordt behandeld door ambulanciers. Het is onbekend of deze persoon mee moet naar het ziekenhuis.” Vanwege het ongeluk moet overige weggebruikers rekening houden met filevorming en langzaam rijden.

De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.