‘Kon Minder’ is KEI-lied van 2021; nummer over Groningen, geschreven door Zwollenaren

Het officiële KEI-lied van dit jaar, getiteld ‘Kon Minder’, komt niet uit een Groningse, maar uit een Zwolse pen. De band De Schuttevaerders uit de Overijsselse hoofdstad schreef het KEI-lied van dit jaar. Het nummer werd vrijdagochtend gepresenteerd.

In de Stentor laten de bandleden optekenen dat ze via één van de organisatoren van de KEI-week in contact kwamen met de introductieweek voor eerstejaarsstudenten. De band werd door hen gevraagd om een nummer te maken.

Het nummer gaat over een student die nieuw is in Groningen. In de loop van het nummer komt deze achter de betekenis van de Groningse uitspraak ‘kon minder’. De Zwolse band kende deze uitspraak totaal niet, maar via de vriendin van één van de bandleden werd de ‘bijzondere reactie’ ook bij de Zwollenaren een gevleugelde uitspraak. De band stelt dan ook dat ‘kon minder’ veel zegt over de Groningse nuchterheid.

Het nummer is vanaf vandaag te beluisteren, onder andere via Spotify.

