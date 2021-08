Komende nachten veel vallende sterren te zien

nieuws

Bij een onbewolkte hemel loont het om de komende nachten naar het firmament te kijken. De jaarlijkse Perseïdenzwerm trekt voorbij en de verwachting is dat de vallende sterren goed te zien zullen zijn.

De sterrenregen begint in de nacht van zondag op maandag. In de loop van de week neemt de activiteit toe, waarbij het hoogtepunt in de nacht van donderdag op vrijdag verwacht wordt. Tussen 03.00 en 04.00 uur zijn dan ongeveer zeventig meteoren te zien. De omstandigheden om de vallende sterren te kunnen aanschouwen waren voor het laatst in 1997 zo gunstig. Dit komt omdat de maan nauwelijks aanwezig is en dus geen storende factor is.

Iedere zomer trekt de aarde door de Perseïden-meteorenzwerm. Dit is een wolk van stofdeeltjes die achtergelaten zijn door de komeet Swift-Tuttle. De naam Perseïden is afgeleid van het sterrenbeeld Perseus dat rond middernacht aan de noordoostelijke sterrenhemel te vinden is. De verwachting is dat over acht jaar de omstandigheden om de Perseïden te zien weer optimaal zullen zijn.