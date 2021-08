“Komende nacht kans op veel regen met wellicht lokaal wateroverlast”

nieuws

Er is in de nacht van zaterdag op zondag kans op veel regen en misschien lokaal wateroverlast. Daarvoor waarschuwt OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Wat er gaat gebeuren is dat er in de nacht van zaterdag op zondag een storing over gaat komen”, vertelt Kamphuis. “Als je nu in het begin van de middag de radarbeelden zou bekijken dan zie je die storing al hangen boven Ierland en Groot Brittannië. Dit lagedruk gebied trekt in westelijke richting en gaat ons komende nacht bereiken. Plaatselijk kan dit gebied veel regen brengen.”

Wat we precies kunnen verwachten is nog onduidelijk. “We hebben het over een storing die veel regen kan brengen. En dan hebben we het voor de duidelijkheid dus over meer regen dan een gemiddelde pittige bui. En waarschijnlijk gaat het ook om buien op vrij uitgebreide schaal.” Uit modellen blijkt dat verschillende gebieden tot maandag te maken krijgen met een neerslaghoeveelheid die normaal in een maand valt. Uit de laatste berekeningen lijken de buien vooral over Noord-Holland, Friesland, Groningen en Flevoland te gaan trekken.