Komende herfst een besluit over een derde corona-vaccinatie

nieuws

Foto Wouter Holsappel. Corona, inenting,vaccinatie

Het kabinet neemt naar alle waarschijnlijkheid komende herfst een besluit of mensen die volledig gevaccineerd zijn de mogelijkheid moeten krijgen om een extra inenting te krijgen.

Op dit moment werken het Outbreak Management Team, het OMT, en de Gezondheidsraad aan adviezen over dit vraagstuk. Er wordt al enige tijd gesproken over een mogelijke derde prik, een zogeheten booster. In Israël, Duitsland en in Groot-Brittannië is inmiddels al besloten om een derde prik te geven aan ouderen en kwetsbare mensen. Eerder lieten het OMT en de Gezondheidsraad weten nog dat er teveel onzekerheden waren om een advies uit te kunnen brengen. Nu wordt er dus wel gewerkt aan een advies.

Vorige week liet farmaceut Pfizer weten dat een booster tot een veel hogere hoeveelheid antistoffen tegen het coronavirus leidt. Deskundigen zijn er echter niet zeker van of een booster echt nodig is, zeker op dit moment. Weliswaar zijn de coronavaccins minder effectief bij het volledig voorkomen van een besmetting van de deltavariant, maar ze beschermen nog wel bijna even goed tegen ziekenhuisopnames en overlijden als bij eerdere virusvarianten. Experts zeggen daarnaast dat vaccins beter eerst ingezet kunnen worden waar de vaccinatiegraad nog erg laag is.