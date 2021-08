Komende dagen buien, later in de week droger en warmer

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

In de eerste dagen van de vijfde vakantieweek is er nog kans op een bui. Vanaf woensdag lijkt stabieler zomerweer aan zet waarbij op donderdag mogelijk al zomerse waarden bereikt kunnen worden.

Maandagochtend gaat droog verlopen. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. In de middag neemt de kans op een bui toe. Ook in de avond kan het nog wat regenen. Bij een zwakke tot matige wind uit zuidwestelijke richting wordt het 19 of 20 graden. Dinsdag wordt in zekere zin een kopie van de maandag. De ochtend verloopt droog of het moet wat licht gespetter zijn. In de middag neemt de kans op buien weer toe, de avond gaat droog verlopen. Bij een zwakke zuidwestelijke naar west draaiende wind wordt het dan 18 of 19 graden.

Vanaf woensdag is er meer ruimte voor de zon. Het blijft droog, of er moet in de middag een klein buitje vallen. Het wordt 21 of 22 graden. Op donderdag blijft het droog en kan het al 24 of 25 graden worden. De wind is op beide dagen zwak en komt woensdag uit zuidwestelijke tot westelijke richting, op donderdag draait de wind naar het zuiden.