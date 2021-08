KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien en geeft code geel

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het KNMI waarschuwt zaterdag voor enkele stevige onweersbuien die voor kunnen komen. Voor de provincie Groningen geldt een ‘code geel’.

De waarschuwing geldt vanaf 14.00 uur. “In de middag ontstaan er verspreid over het land enkele onweersbuien”, meldt het KNMI. “Vooral in het westen en zuiden van het land kunnen deze stevig uitpakken, lokaal mogelijk met hagel en windstoten tot circa 65 kilometer per uur. Buitenactiviteiten kunnen hier hinder van ondervinden. In de avond doven de buien uit.”

De waarschuwing geldt ook voor alle andere provincies. Voor Groningen geldt code geel tot 21.00 uur.