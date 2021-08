KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien en geeft code geel

nieuws

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het KNMI waarschuwt zondag voor enkele stevige onweersbuien. Voor de provincie Groningen geldt een ‘code geel’.

De waarschuwing geldt vanaf 10.00 uur. “In de loop van zondagochtend trekken van het westen uit enkele buien het land binnen die in de loop van de middag steeds actiever worden”, schrijft het KNMI. “Met uitzondering van het noordwesten en uiterste noorden gaan deze buien gepaard met onweer, hagel en lokaal veel neerslag in korte tijd. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. In de loop van de middag verplaatsen de buien zich naar het zuidoosten en de laatste buien zullen in de loop van de avond verdwijnen.”

Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing ook voor de rest van Nederland met uitzondering van Friesland, Noord-Holland, het IJsselmeergebied en het Waddengebied. Voor Groningen geldt de waarschuwing tot 15.00 uur.