KNMI geeft ‘code geel’ af voor Groningen; vanavond kans op zware windstoten

nieuws

Het KNMI heeft voor maandagavond de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven voor de provincies Groningen, Friesland en Noord-Holland. Dat deed het meteorologisch instituut, in verband met zware windstoten.

In de kustgebieden is er vanavond kans op windstoten tot 80 kilometer per uur. In buien kunnen deze windstoten oplopen tot maximaal 100 kilometer per uur.

Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden van de weersomstandigheden. Het KNMI raadt daarom aan de weerberichten en waarschuwingen nauwlettend te volgen en voorbereidingen te treffen.