Klimaatrapport geeft urgentie voor Groningen aan

In het nieuwe klimaatrapport van IPCC, het klimaatpanel van de VN, is nogmaals duidelijk geworden dat de opwarming van de planeet steeds grotere gevolgen heeft.

Het IPCC-rapport geeft weer dat de stijging van de zeespiegel en weersextremen in de toekomst steeds meer een rol gaan spelen in ons dagelijkse leven.

IJsse Luikens van waterschap Noorderzijlvest vertelt ons hoe belangrijk de gevolgen van klimaatverandering voor Groningen zijn. “Wanneer de dijken bij Delfzijl doorbreken, dan zal het water binnen 24 uur Groningen bereiken.” Hij benoemt ook dat zowel de provincie, gemeenten en de bewoners zelf aan het werk moeten, om zo min mogelijk last van het water te ervaren.

Zo is het van groot belang dat we minder beton en stenen in de stad hebben liggen, deze absorberen namelijk geen water. Grond met planten en gras doet dit wel en is voor de doorsnee stadstuin dus een veel betere optie. Op die manier voorkomen we dat de straten, en zelfs huizen, in de toekomst blank komen te staan.