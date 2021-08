Kleinste buurt van Groningen herbergt een stadsreus

nieuws

Foto: Alvesgaspar

De Badstratenbuurt noemt zichzelf de kleinste buurt van Groningen. Daar verscheen de afgelopen week een stadsreus. De zweefvlieg met die naam lijkt vanwege grootte en kleuren veel op de agressieve hoornaar.



De buurtwebsite bericht deze zondag:

‘De stadsreus is een zweefvlieg en wordt groter dan de meeste andere soorten zweefvliegen. De stadsreus kan een lengte van 2,5 centimeter bereiken. Hij leeft zoals alle zweefvliegen van nectar en stuifmeel. Het dier kan niet steken, maar lijkt door grootte en de kleuren wel enorm veel op de van een angel voorziene en agressieve hoornaar wesp.

Bijzonder is dat deze vlieg haar eitjes legt onderin een in gebruik zijnd wespennest. Om onopgehelderde redenen wordt de stadsreus niet aangevallen door de wespen en ook de uitgekomen larven worden met rust gelaten. De larven leven van afval en dode wespenlarven. Ze overwinteren in het dan door de wespen verlaten nest’.

De zweefvlieg is afkomstig uit centraal en zuidelijk Europa en komt ook wel in ons land voor. Hij heeft een voorkeur voor stedelijke gebieden en hij is groot vandaar de naam stadsreus.

Zie voor het volledige verhaal: https://www.badstratenbuurt.nl/503-stadsreus-in-onze-buurt-buurtnatuur