Kledingbank Maxima is op zoek naar kleding voor Afghaanse vluchtelingen

Foto: ingezonden / Kledingbank Maxima

Op verzoek van het Rode Kruis is Kledingbank Maxima uit de stad een kleding inzamelingsactie gestart voor de Afghaanse vluchtelingen die momenteel in Zoutkamp verblijven.

In Zoutkamp verblijven ruim vijfhonderd Afghanen die uit Kaboel geëvacueerd zijn. “We hebben allemaal de beelden uit Kaboel gezien”, vertelt voorzitter Maria Blom van Kledingbank Maxima. “Wanhopige mensen die hun land proberen te ontvluchten. Het gaat om mannen, vrouwen en kinderen die vaak alleen mee konden nemen wat ze aan hadden. Kinderen die in pyjama gearriveerd zijn, zijn geen uitzondering.”

Mannenkleding en lange damesjurken

Daarom is men op zoek naar kleding. “Wij gaan die in samenwerking met het Rode Kruis inzamelen. We vragen speciaal om mannenkleding, lange damesjurken en om joggingbroeken. Alles ook in grotere maten vanaf maat L. Uiteraard zijn wij op zoek naar schone kleding, die ook van goede kwaliteit is. Spiksplinternieuwe kleding is ook welkom.”

De kleding kan vanaf aanstaande dinsdag gebracht worden bij kledingbank Maxima. Deze is te vinden aan de Oosterhamriklaan 91. Van dinsdag tot en met vrijdag is men van 10.00 tot 16.00 uur geopend.