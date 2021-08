Kledingbank De Zeecontainer doneert voorraad aan Afghaanse vluchtelingen

Veel lege rekken bij kledingbank De Zeecontainer. Ze hebben namelijk een groot deel van hun voorraad gedoneerd aan Afghaanse vluchtelingen die sinds donderdag in een noodopvang in Zoutkamp verblijven.

Toen eigenaar Natascha Snoek gevraagd werd of zij de vluchtelingen kon helpen met wat kleding en spullen, hoefde ze niet lang na te denken. “Het zijn medemensen, dus dan doe je dat natuurlijk. Woensdagavond om 21:00 kregen we een telefoontje dat er vluchtelingen onderweg waren naar Zoutkamp. Toen hebben we gelijk hierheen gegaan om spullen klaar te zetten. We hebben ongeveer twee derde van onze voorraad verzorgingsproducten, speelgoed en kleding ingepakt. De volgende ochtend stond hier een grote container om alles op te halen.”

Ze vindt het erg belangrijk dat ze kon helpen. “Het is heel moeilijk om momenteel in Afghanistan te zitten. Die mensen komen als het goed is met alleen handbagage naar Nederland toe. Hoe belangrijk is het dat je hier wel gewoon iets hebt? Dus we hebben heel veel kleding gedoneerd zodat ze ook nog kunnen kiezen wat ze aan willen. Voor je medemens moet je staan, daarom hebben we ook de Zeecontainer.”

Bij De Zeecontainer kunnen mensen met een minimuminkomen kleding en spullen halen. Maar deze actie betekent wel dat ze nu door een groot deel van hun voorraad heen zijn. “We hebben veel weggegeven, maar nu zou het heel fijn zijn als mensen weer aan ons willen schenken zodat wij onze voorraad weer op peil krijgen. Volgende week gaan we weer open na een vakantie en het is niet zo dat mensen dan niets meer hebben, maar het zou wel mooi zijn als wij onze voorraad aan kunnen vullen. Vooral herenkleding is belangrijk, dat is allemaal op.”