Kermis tijdens Groningens Ontzet gaat toch niet door

foto: Sebastiaan Scheffer

Er komt toch geen kermis in Groningen tijdens het weekend van 28 augustus. Dat maakte de Koninklijke Vereeniging voor Volksvermaken vrijdagochtend bekend.

Maandag maakte de KVvV nog bekend dat er toch een kermis zou komen op de Ossenmarkt, maar dat is niet gelukt. Door de locatie en de korte termijn van voorbereiding lukt het de KVvV niet om een kwalitatief goede en volwaardige kermis neer te zetten.

“De KVvV heeft, in goed overleg met de organisatie van de kermis en alle overige betrokken partijen, besloten de vergunningaanvraag niet door te zetten”, zo laat KVvV-voorzitter Harrie van Ham weten in een persbericht. “De organisatie van de kermis hoopt op een mooie editie in het volgende jaar, waarbij ook recht gedaan kan worden aan de echte kermisbeleving.”

Corona gooit roet in het eten

Normaal wordt de kermis op de Grote Markt opgebouwd, maar eerder deze maand werd al duidelijk dat dit vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk was. Vanwege de maatregelen rond corona werden eerder al de paardenkeuring, het openluchtconcert en het vuurwerk geschrapt.

De beslissing van de gemeente om geen toestemming te verlenen voor een kermis op de Grote Markt zorgde voor verontwaardiging bij de kermisexploitanten, omdat ze voor het blok waren gezet en niet waren betrokken bij de besluitvorming. De PVV-fractie in de gemeenteraad steunde hen daarin en stelde schriftelijke vragen aan het stadsbestuur over de besluitvorming.