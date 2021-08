Kennismaken met werken in de horeca op Grote Markt: “Honderd vacatures beschikbaar”

nieuws

Foto Hielke Boersma

Laten zien hoe leuk het werken in de horeca is. Dat is het doel van het horeca-event ‘Join The Family!’. Met het evenement wil men mensen warm maken voor een baan in de horeca.

In de horecasector is een grote schaarste ontstaan aan personeel. Door de coronacrisis werd de horeca zwaar getroffen door maandenlange lockdowns. Veel personeel dat werkzaam was in de horeca zocht hun heil elders. Nu de horeca weer open is staat de branche te springen om personeel. Alleen in Groningen al zijn rond de honderd vacatures beschikbaar.

“Laten zien hoe leuk werken in de horeca is”

“We zijn in juli al de vacaturewebsite ‘Join The Family!’ begonnen”, vertelt Krista Lanning van Werk in Zicht. Werk in Zicht is de samenwerkingsorganisatie van gemeenten, UWV en de sociale werkvoorziening. Daarbij wordt er samengewerkt met het Noorderpoort, Koninklijke Horeca Nederland en horeca ondernemers die aangesloten zijn bij horecagroningen.nl. “We willen laten zien hoe leuk werken in de horeca is.”

“We zoeken iedereen die werken in de horeca leuk lijkt”

Om dit te laten zien vindt er op vrijdag 10 september van 13.00 tot 18.00 uur een horeca-event op de Grote Markt plaats. “Iedereen kan bij dit event ervaren hoe het is om te werken in de horeca. Vind ik het leuk om met een dienblad vol glazen rond te lopen? Vind ik het leuk om met mensen op het terras om te gaan? Dat alles kun je dan proberen. En we zoeken niet alleen jongeren hè? Iedereen is welkom. Ook mensen die twijfelen maar het wellicht toch leuk lijkt.”

Tijdens het evenement houdt men zich aan de dan geldende coronamaatregelen.