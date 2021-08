KEIWEEK 2021 in aantocht, verenigingen passen programma aan

Over anderhalve week gaat in Groningen de jaarlijkse KEI-week weer van start. Voor nieuwe studenten hét moment om kennis te maken met Groningen en alle verenigingen die er zijn.

Vorig jaar ging de KEI-week in beperkte vorm door en ook dit jaar zijn er aanpassingen in het programma. Eerder deze week maakte het bestuur van de KEI-week bekend dat de feesten vervangen worden door een terrassenfestival. Ook de verenigingen hebben hun programma aan moeten passen. Zo heeft roeivereniging Gyas verschillende scenario’s uitgedacht om de activiteiten tijdens de KEI-week op een veilige manier door te laten gaan. In die scenario’s zullen bezoekers van de vereniging zich eerst moeten testen of zal er met tijdssloten gewerkt worden.

Ook het Groninger Studenten Toneel is goed voorbereid en vastberaden om er een groot succes van te maken. Zij nemen de anderhalve meter regel zo goed mogelijk in acht en gaan werken met ‘Testen voor Toegang’ en kleinere groepen mensen.

Afgezien van de maatregelen kijken beide verenigingen positief naar de KEI-week en verwachten geen daling van het aantal aanmeldingen. Afgelopen jaar ontdekte het Groninger Studenten Toneel ondanks de coronacrisis een grote groei in het aantal leden. Ook Gyas ervaarde een recordaantal aanmeldingen: “vorig jaar hebben wij gemerkt dat mensen toch op zoek zijn naar een soort verbintenis” vertelt Amilio van de introductiecommissie bij Gyas.

Beide verenigingen verwachten daarom dat de maatregelen van dit jaar geen negatieve invloed zullen hebben op het aantal aanmeldingen.