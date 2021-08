KEI-week zet streep door Opening Night

nieuws

Archieffoto: de KEI-week van 2017

De Opening Night van het Terrassenfestival van de KEI-week gaat maandag niet door. Dat heeft de organisatie van de introductieweek bekendgemaakt.

De Opening Night zou plaatsvinden op het terrein bij Roodehaan, net buiten de stad. “Helaas zijn wij genoodzaakt om de Opening Night te annuleren”, laat de organisatie weten. “Vanwege de weersomstandigheden kunnen wij de veiligheid van jullie en van de organisatie niet garanderen. De tijdsloten van vanavond komen te vervallen. Ter vervanging van het evenement bieden wij donderdagavond een extra terrassen-avond aan. De inschrijvingen hiervoor gaan dinsdagavond open. Wij betreuren deze start van de KEI-week, maar we hopen jullie snel weer te zien op andere evenementen.”

Code geel

Voor de provincie Groningen geldt er maandagavond een code geel. “In het Waddengebied, de kop van Noord-Holland, de kustgebieden van Friesland en Groningen en boven het IJsselmeer kunnen zware windstoten voorkomen tot circa 80 kilometer per uur, in buien mogelijk tot 100 kilometer per uur”, schrijft het KNMI. Code geel geldt tot maandagavond 22.00 uur.

Eerste KEI-dag

De Opening Night was één van de onderdelen die voor maandag op het programma stond op de eerste dag van de KEI. Eerder op de dag vond de daginschrijving plaats en vond op het terrein van de Drafbaan een informatiemarkt plaats.