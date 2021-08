KEI-week dag 2: KEI to your future

Op dag twee van de KEI-week staat ‘KEI to your Future’ op de planning, het evenement waar KEI-lopers voorbereid worden op hun toekomstige studententijd.

Tijdens ‘KEI to your Future’ komen gastsprekers uit het hele land om workshops en lezingen geven. De onderwerpen lopen uiteen, van politiek en mindfulness tot solliciteren. Het doel is om de KEI-loper in contact te brengen met onderwerpen die hij of zij interessant vindt en waar de student meer mee kan doen tijdens de studententijd.

Het terrassenfestival kon helaas, vanwege het slechte weer, gisteren niet door gaan. Ondanks dat vindt voorzitter Willemijn Griep het tot nu toe een geslaagde week: “Door COVID-19 dienen we veel evenementen buiten te houden, waardoor we rekening moeten houden met het weer.”