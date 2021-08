Kapotte bus blokkeert Gelkingestraat

nieuws

Foto: Patrick Wind (112 Groningen)

Een kapotte, elektrische lijnbus heeft er donderdagavond voor gezorgd dat de Gelkingstraat volledig geblokkeerd werd.

Monteurs van Qbuzz kwamen ter plaatse om te kijken of de bus gerepareerd kon worden. De reparatie bleek echter niet uit te voeren in de Gelkingestraat, waarop werd besloten de bus weg te slepen.

Andere lijnbussen reden om via het UMCG. Enkele lijnbussen konden niet op tijd omrijden via het UMCG en zorgden voor filevorming langs de Grote Markt. Deze bussen zijn via de Vismarkt de binnenstad uitgereden.