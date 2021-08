Kabinetsbesluit noopt Groningens Ontzet om programma verder uit te kleden

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De traditionele paardenkeuring en het Bommen Berendvuurwerk gingen al niet door. Naar aanleiding van het kabinetsbesluit voor eendaagse evenementen heeft de organisatie van Groningens Ontzet besloten om het programma verder uit te kleden. Dat blijkt uit vragen van OOG Tv.

“Tjah, je kunt je afvragen wat er op 28 augustus nog wel door gaat”, vertelt voorzitter Harrie van Ham enigszins teleurgesteld. “Afgelopen voorjaar maakten we al bekend dat een aantal grote activiteiten niet door zouden gaan vanwege het coronavirus. Later hebben we wel wat spijt gekregen van die beslissing. Het aantal besmettingen liep terug en er werd steeds meer mogelijk om evenementen te organiseren. We hebben toen nog onderzocht of we wellicht toch nog iets konden oppakken, maar daar bleek het te kort dag voor. Nu prijzen we onszelf. Want nu een paar weken later is de situatie volledig anders. De besmettingsaantallen liepen de afgelopen weken flink op, en voor festivals en evenementen zijn er forse beperkingen.”

Maximumaantal bezoekers

De organisatie had de hoop om op 28 augustus een groot terras op te bouwen op het Hoge der A. “Dat leek ons heel mooi, maar we hebben moeten besluiten daar een streep door te zetten. Er moet anderhalve meter afstand tussen de stoelen zijn, er moet geadministreerd worden. Dat is al een hele opgave. Maar je hebt ook te maken met een maximumaantal bezoekers. En die aantallen maken het niet rendabel voor de aangesloten ondernemers om dit op te zetten. Daarnaast hebben we ook moeten besluiten om een streep te zetten door de kinderactiviteiten. En we hadden nog wat mooie plannen liggen. Zo wilden we Melvin Twellaar, die onlangs zilver won op de Olympische Spelen, uitnodigen bij de roeiactiviteiten. Maar daarvan weet je dat het voor een grote toeloop gaat zorgen. Dat kan allemaal niet. Ja, super zuur.”

“We hopen op een kermis”

Wat er dan wel gaat gebeuren op 28 augustus: “We hebben in de ochtend een ceremonie bij het beeld van Van Rabenhaupt. We hebben activiteiten in het Forum. Overdag zullen er dweilorkesten door de binnenstad lopen. En we hopen nog steeds een kermis te kunnen organiseren in de binnenstad. Daarover is nog geen duidelijkheid. Dat hangt af van de gemeente, maar ook wat de kermisondernemers willen. Het moet allemaal veilig kunnen en daar hopen we snel duidelijkheid over te krijgen.”

Jubeljaar

Ondertussen richt de organisatie zich al op volgend jaar. “Dat moet het jubeljaar gaan worden. Het is dan 350 jaar geleden dat Carl von Rabenhaupt de bisschon van Münster verdreef. Dat moet een groot feest worden. Dat er dit jaar niet veel mogelijk is, het is wat het is. En we zien dat onze collega’s in Leiden en Alkmaar met dezelfde problemen te maken hebben. Zij hebben als voordeel dat hun Ontzet in oktober wordt gevierd, maar hun programma’s staan ook on hold.”