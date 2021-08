Kabinet: ‘Kleine, eendaagse openluchtfestivals mogen doorgaan, onder strikte voorwaarden’

nieuws

Eendaagse buitenfestivals met maximaal 750 bezoekers mogen, onder strikte voorwaarden, vanaf 14 augustus weer worden georganiseerd. Dat maakten demissionair premier Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge maandagmiddag bekend, na een overleg met het Outbreak Management Team.

De festivals die doorgaan moeten buiten plaatsvinden of in een tent met vier open zijden. Alle bezoekers aan de festivals moeten negatief getest zijn, corona hebben gehad of volledig gevaccineerd zijn.

Grotere festivals en binnenfestivals mogen voorlopig nog niet. Begin vorige week werd al bekend dat meerdaagse festivals met overnachting niet door mogen gaan tot en met 1 september.