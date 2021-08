Kabinet broedt op afschaffen anderhalve meter, maar wil werken met meer toegangsbewijzen

nieuws

Foto: Rijksvoorlichtingsdienst

Het demissionaire kabinet overweegt om in de tweede helft van september de anderhalvemeterregel af te schaffen. Daartegenover staat dat er meer gewerkt gaat worden met toegangsbewijzen en ook gaat er een eigen bijdrage gevraagd worden voor toegangstesten. Dat melden verschillende media maandagavond.

Het afschaffen van de afstandsregel betekent ook dat mondkapjes niet meer verplicht zijn in het openbaar vervoer en dat ook het thuiswerkadvies komt te vervallen. Daar staat tegenover dat de richtlijnen voor toegangsbewijzen worden aangescherpt. Het idee was om bij groepen groter dan 75 mensen te werken met toegangsbewijzen, maar bronnen melden dat deze groepsgrootte naar beneden wordt bijgesteld, naar vijftig. Dit betekent dat bij evenementen en bijeenkomsten vanaf vijftig bezoekers gevraagd wordt naar een corona-toegangsbewijs.

Eigen bijdrage voor toegangstesten

De verwachting is dat daardoor meer mensen zich laten testen voor toegang. Daarom wordt overwogen om een eigen bijdrage voor zo’n test te vragen. Dat plan is niet nieuw. In mei kwam dit ook al aan de orde, maar dit voorstel werd toen weggestemd door de Tweede Kamer. Volgens demissionair minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid zitten we nu in een andere situatie. Iedereen die dat wil heeft zich namelijk kunnen laten vaccineren.

Planning

Wel zijn er in de hele planning nog de nodige onzekerheden. Het kabinet weet niet wat het effect is van terugkerende vakantiegangers op de ontwikkeling van het coronavirus. Ook weet het niet wat het effect is van volle klassen op scholen voor de druk op de zorg. Daarom is het niet zeker of eventuele versoepelingen ook op 20 september van kracht worden. Er kan geschoven worden. Dat geldt ook voor 1 november. Dat is de datum waarop het kabinet alle maatregelen van tafel wil hebben.