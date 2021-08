Justitie eist forse straffen tegen pedojagers

nieuws

Het Openbaar Ministerie eiste dinsdag tegen een 28-jarige inwoner van Uithuizen een celstraf van twee jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk, voor gijzeling en afpersing.

De verdachte en een 18-jarige plaatsgenoot zouden een man in een woning in de wijk Beijum gegijzeld hebben, en geprobeerd hebben om hem af te persen. Het slachtoffer bezocht de woning vanwege een seksafspraak. Binnen werd hij door de twee verdachten uitgescholden voor pedofiel, en bedreigd met een mes en schroevendraaier. Bovendien eisten ze 650 euro van hem. De man kon via het balkon ontkomen, maar werd vlakbij zijn auto door het tweetal ingehaald en meermalen met een mes gestoken.

De verdachten stuurden later via WhatsApp diverse bedreigingen naar hun slachtoffer. Ze eisten 6.000 euro van hem; zo niet, dan zouden ze openbaar maken dat hij uit was op seks met een minderjarige. Hij betaalde het geld, maar informeerde wel de politie over wat hem was overkomen.

Het OM eiste tegen de 18-jarige Uithuizenaar 199 dagen jeugddetentie en jeugd-tbs geëist. Die detentie staat gelijk aan zijn voorarrest. Het OM eiste tegen een mededader, de bewoner van het huis in Beijum, acht maanden celstraf voor. De rechter doet over twee weken uitspraak.