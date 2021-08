Juninho Bacuna maakt overstap van Huddersfield naar Glasgow

sport

Juninho Bacuna met het shirt van zijn nieuwe club - Foto: Rangers F.C> via Twitter

De jongste van de drie Bacuna-broers uit Groningen heeft donderdagmiddag een contract getekend bij het Schotse Rangers F.C. Juninho Bacuna, voormalig middenvelder bij FC Groningen, maakt daarmee de overstap van het Engelse Huddersfield Town, waar hij de afgelopen drie jaar onder contract stond.

Het is onbekend wat de Schotten betalen voor de Groninger en ook de duur van het contract van Bacuna is niet bekend gemaakt. De middenvelder moet, zo stellen Engelse media, diepte gaan toevoegen aan het middenveld van Rangers, één plek waar de club volgens coach Steven Gerrard tot nu toe zwak was.

Bacuna speelde in de jeugd bij onder meer FC Lewenborg en GRC, waarna hij in de opleiding van FC Groningen werd opgenomen. Tussen 2014 en 2018 speelde Bacuna 83 keer in de hoofdmacht van FC Groningen, met drie goals als resultaat.

🆕 Welcome to #RangersFC, Juninho Bacuna. Rangers are today delighted to announce the signing of Juninho Bacuna. pic.twitter.com/SAkHPRQtuz — Rangers Football Club (@RangersFC) August 19, 2021