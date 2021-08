Jørgen ‘Zlatan’ Strand Larsen bezorgt FC Groningen met een absoluut werelddoelpunt drie punten

sport

FC Groningen heeft zondagmiddag met 1-2 gewonnen op bezoek bij SC Cambuur en opende zo het Eredivisie-seizoen 2021/2022. In de eerste helft zorgde Ahmed El Messaoudi voor de 0-1 in tegen de Friese promovendus.

Niet alleen speelde de thuisploeg haar eerste wedstrijd in de Eredivisie sinds jaren, ook was het bijna een jaar geleden dat supporters in grote getallen aanwezig konden zijn bij een Eredivisie-wedstrijd. Vergeleken met vorig seizoen ziet de selectie van FC Groningen er tamelijk anders uit. Peter Leeuwenburgh verdedigt nu het Groninger doel en Michael de Leeuw moet FC Groningen van doelpunten voorzien. De ingrediënten voor een voetbal feest waren aanwezig in Leeuwarden.

FC Groningen begon sterk aan de eerste helft en creëerde de beste kansen. Tomas Suslov was na zes minuten voetballen erg dicht bij de openingstreffer. Gabriel Gudmundsson gaf goed voor vanaf de linker flank en de jonge Slowaak plukte de bal goed uit de lucht, maar zag doelman Stevens overtuigend redding brengen. Na een gelijk opgaande fase nam FC Groningen de leiding in de dans. Na ruim een half uur voetballen kopte Ahmed El Messaoudi tegendraads binnen uit een hoekschop van Suslov: 0-1.

Na de rust kwam Cambuur met een offensief. Peter Leeuwenburgh moest met een fantastische zweef redding brengen op een schot van Breij. Hoewel het wachten leek op de gelijkmaker kreeg FC Groningen een uitgelezen kans op een verdubbeling van de marge: oog in oog met doelman Stevens kwam invaller Postema niet verder dan een rollertje in de handen van de sluitpost. Een kleine tien minuten later was het moment dan daar: na slordig verdedigen van de bezoekers bleef de bal hangen in de doelmond en daar maakte Maulun namens de thuisploeg dankbaar gebruik van: 1-1. In de blessuretijd mocht het uitvak van FC Groningen los. Jørgen Strand Larsen zorgde met een waar kunststukje voor de zege. Op z’n ‘Zlatans’ hield de spits in het strafschopgebied de bal hoog en besloot met een omhaal zijn kunstje af te maken: 1-2. Door dit late wonderdoelpunt kan de ploeg van Danny Buijs de eerste drie punten noteren.

Volgende week zaterdagavond speelt FC Groningen de eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Om 21:00 zal FC Utrecht proberen de Groningers het leven zuur te maken in de Euroborg.

Jørgen ‘Zlátan’ Strand Larsen over zijn winnende wonder goal: #CAMGRO pic.twitter.com/B0C7dVgRvL — OOG Radio en TV (@oogtv) August 15, 2021