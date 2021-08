Jan Kooi van Elpee overleden

nieuws

Foto: flickr.com/people/judy-van-der-velden/

Jan Kooi, bekend van de Groningse platenzaak Elpee, is na een kort ziekbed overleden. Dat meldt zijn familie op twitter.

Zijn zus Sheila meldt: “Namens de familie delen we met heel veel verdriet mee dat Jan vanochtend na een kort ziekbed is overleden. Hij is tot het laatste moment positief gebleven, maar moest het leven helaas veel te vroeg loslaten”. Kooi werd 62 jaar.

Elpee, de zaak van eigenaren Jan Kooi en Jan Gorter, was tientallen jaren gevestigd in de Oosterstraat. Vorig jaar volgde de verhuizing naar de Gelkingestraat. De winkel staat bekend om haar fraaie collectie lp’s en cd’s, en om het vakmanschap van de beide Jannen.