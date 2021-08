Itakura op huurbasis naar Schalke 04

sport

Foto via Schalke 04

Ko Itakura verruilt Groningen voor Gelsenkirchen. De 24-jarige Japanner tekende donderdagmiddag een huurcontract bij Schalke 04. De Duitse club bedong ook een optie tot koop bij zijn huidige werkgever, het Engelse Manchester City.

Hoewel de clubs een geheimhoudingsverklaring hebben getekend over de precieze bedragen die Schalke 04 aan Manchester City moet betalen, zou de Duitse club naar verluidt zo’n vier miljoen euro naar Engeland overmaken voor één jaar plezier van de Japanse verdedigende middenvelder.

“Ik ben erg blij om nu een Schalke 04-speler te zijn”, aldus Itakura. “Ik wil de clubvertegenwoordigers bedanken voor hun vertrouwen en ik kijk uit naar mijn eerste training met het team.”

In januari 2019 gaf Manchester City de toen 21-jarige Japanner een contract, om hem een ​​dag later te verhuren aan FC Groningen. Itakura bracht de volgende twee en een half jaar door in Groningen. Hij speelde 56 duels in de Eredivisie en maakte één goal.