Interstedelijk Studenten Overleg blij: fysieke colleges mogen weer!

Het Interstedelijk Studenten Overleg is opgelucht dat fysiek onderwijs per 30 augustus weer mogelijk is. Demissionair premier Mark Rutte meldde vrijdagavond dat de anderhalvemeter-maatregel in het hoger onderwijs wordt losgelaten.

“De beeldschermstudent kan na anderhalf jaar eindelijk weer studiegenoten en docenten ontmoeten op de instelling,” aldus voorzitter Lisanne de Roos van het ISO. “Het is een pak van ons hart dat het hoge woord er nu definitief uit is. Écht onderwijs met interactie en discussie is weer mogelijk”.

Wel is er een maximale groepsgrootte van 75 studenten per ruimte. Hierdoor zullen grote hoorcolleges nog niet mogelijk zijn. Het ISO had deze laatste beperking liever niet gehad, maar blijft desondanks positief. De Roos: “Door dit besluit kunnen studenten met kleinschalig onderwijs starten aan het nieuwe studiejaar. Dat is het allerbelangrijkste, want juist de interactie die in kleine groepen mogelijk is, werd zo gemist.”

De versoepelingen gaan in per 30 augustus, één week na de start van veel introductieactiviteiten. “Dat is wel jammer,” vindt De Roos. “Vooral voor hbo-studenten zal dat betekenen dat ze in de eerste week nog veel online onderwijs zullen hebben. Maar we laten de pret niet drukken.”