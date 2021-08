Informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid na anderhalf jaar weer open

nieuws

Het informatiecentrum Paviljoen Ring Zuid aan de Muntinglaan gaat vanaf donderdag weer open voor het publiek. Het afgelopen anderhalf jaar was het paviljoen gesloten vanwege de coronacrisis.

Het Paviljoen is vanaf deze week weer geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag, van 13.00 tot 17.00 uur. In het informatiecentrum moeten bezoekers anderhalve meter afstand bewaren. Mensen die verkouden zijn, of andere coronaverschijnselen vertonen, wordt gevraagd op een ander moment langs te komen. Aanpak Ring Zuid laat weten dat de openingstijden weer aangepast kunnen worden als de maatregelen weer aangescherpt moeten worden.

In het Paviljoen kunnen mensen informatie vinden over de ombouw van de zuidelijke ringweg. Blikvanger is de grote maquette van het werkgebied. De maquette maakt duidelijk hoe de zuidelijke ringweg er na de werkzaamheden uit komt te zien. Verder zijn er informatiepanelen, foto’s en video’s. Medewerkers zijn daarnaast aanwezig om vragen te beantwoorden. Excursies zijn voorlopig niet mogelijk.