In gesprek met ‘menselijke bibliotheek’ over rechtsstaat Polen in Noorderplantsoen

Foto: Dickelbers via Wikimedia Commons (CC 4.0 SA Int.)

De Groningse afdeling van Amnesty International houdt aanstaande zaterdag haar ‘grote zomeractie’ in het Noorderplantsoen. Dit jaar neemt Amnesty een ‘menselijke bibliotheek’ mee naar het park, waar bezoekers mee in gesprek kunnen over de situatie van de rechtsstaat in Polen.

In de ‘menselijke bibliotheek’ zitten volgens de Groningse Amnesty-afdeling experts op het gebied van Polen, abortus en de rechtsstaat. Voorbijgangers en bezoekers kunnen, onder het genot van een drankje, in gesprek met deze experts. Ook is er de mogelijkheid om een plaatje te laten schieten in een ‘photo booth’.

De zomeractie staat dit jaar geheel in het teken van de wankelende rechtsstaat in Polen. De Nederlandse afdeling van Amnesty International voert campagne voor de Poolse vrouwen Elzbieta, Anna en Joanna. Zij staan in Polen terecht voor het verspreiden van posters van de maagd Maria met een regenboog-halo in de kleuren van de lhbti-vlag. Hen hangt twee jaar cel boven het hoofd.

Amnesty hoopt met de actie zoveel mogelijk handtekeningen te krijgen onder een petitie, die de Poolse staat oproept om de aanklacht tegen de drie vrouwen te laten vallen.