Iets meer dan de helft van de volwassen Groningers is te zwaar

Foto: Ketut Subiyanto via Pexels

In de provincie Groningen heeft 50,2 procent van de bevolking overgewicht. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die donderdag naar buiten werden gebracht. Daarmee zit Groningen net iets boven het landelijke gemiddelde.

Acht procent van de totale bevolking van de provincie had ernstig overgewicht. Dat zijn mensen met een BMI (Body Mass Index: het lichaamsgewicht in kilogrammen gedeeld door het kwadraat van de lengte in meters) van boven de dertig. Dit percentage is juist iets lager dan het Nederlandse gemiddelde.

Groningen staat met deze vijftig procent in de middenmoot van Nederland. De regio’s met de meeste te zware mensen zijn Zuid-Limburg en Drenthe. De regio’s Amsterdam en Utrecht kenden relatief weinig volwassenen met overgewicht.

Nederlanders met overgewicht rapporteerden in de afgelopen jaren steeds vaker tevreden te zijn met hun overgewicht. Twaalf procent was ontevreden, en 23 procent was niet tevreden, maar ook niet ontevreden. Mannen zijn vaker tevreden met hun gewicht dan vrouwen en ouderen zijn naar verhouding het vaakst tevreden met hun gewicht. Ook het deel van de volwassenen met ernstig overgewicht, dat aangaf tevreden te zijn met hun gewicht, nam toe van 22 procent (tussen 2015 en 2017) tot 26 procent (tussen 2018 en 2020).