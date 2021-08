IDFA komt komende herfst weer naar Groningen

nieuws

Foto: Rick van der Velde

Het International Documentary Film Festival Amsterdam, het IDFA, komt komende herfst opnieuw naar Groningen. Dat heeft Forum Groningen dinsdagavond bekendgemaakt.

Van 25 tot en met 28 november zullen diverse documentairehits voor het komende jaar alvast te zien zijn op het witte doek in Forum Groningen. De hoofdmoot van het festival vindt plaats in Amsterdam maar met een interessante dwarsdoorsnede komen bezoekers in Groningen ook ruimschoots aan hun documentairetrekken, laat de organisatie weten. Ook de afgelopen jaren werd er in Groningen een dwarsdoorsnede gepresenteerd.

De precieze invulling van het programma is nog niet bekend. Hier wordt de komende periode gestalte aan gegeven. Meer informatie over IDFA Groningen is te vinden op deze website.