Huis in Hoogkerk kost drie ton minder dan huis in Haren of Noordlaren

Niet alleen tussen Groningse gemeenten verschillen de gemiddelde woningprijzen sterk van elkaar. Ook binnen gemeentes is dat vaak het geval. Dat blijkt uit onderzoek van taxatie-automatiseerder Calcasa naar de woningprijzen op wijkniveau.

Zo betalen woningzoekenden in het Stadsdeel Noordwest en Hoogkerk gemiddeld 235.000 euro voor een woning. Aan de andere kant van de gemeente, in de dorpen Haren, Onnen, Noordlaren en Glimmen, ligt de gemiddelde woningprijs op zo’n 535.000 euro.

Volgens de onderzoekers is Groningen de provincie waar de gemiddelde woningprijs sterk is gestegen in het afgelopen jaar, met een stijging van iets meer dan zestien procent. Uitschieter daarin is de gemeente Loppersum, waar de gemiddelde woningprijs met 17 procent toenam. De huizenprijzen in de provincie Groningen blijven gemiddeld wel de laagste van het land. In Nederland wordt gemiddeld zo’n 389.000 euro betaald voor een huis.