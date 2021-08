HSV: “Coronacrisis heeft de positie van studieverenigingen verslechterd, actie is nodig”

nieuws

Het Hanzehogeschooljaar is deze week van start gegaan. Bij de Hanze Studentenbelangen Vereniging, HSV, is men blij dat studenten weer naar college kunnen, maar maakt men zich tegelijkertijd ook zorgen.

“We zijn superblij dat er weer veel meer fysiek onderwijs mogelijk is”, vertelt HSV-fractievoorzitter Timon van Engen. “Vooral voor de eerstejaars is het belangrijk, maar ook voor de tweedejaars die vorig jaar nauwelijks op school zijn geweest. Je moet je goed realiseren dat school meer is dan alleen samen in de collegebanken zitten. Het is ook de sfeer proeven, het sociale element en de hele community die naast het halen van studiepunten bestaat.”

Online onderwijs

Met de community bedoelt Van Engen de studieverenigingen. “We weten allemaal wat de gevolgen van de coronamaatregelen zijn geweest voor het onderwijs. Er is veel online onderwijs gevolgd en veel studenten besloten om terug te gaan naar hun ouderlijk huis. We zien nu dat dit gevolgen heeft voor de studieverenigingen. Er is minder belangstelling. Er moet bijvoorbeeld ontzettend hard gewerkt worden om verenigingsbesturen compleet te krijgen. Er moet veel energie in worden gestoken. En deze verenigingen hebben echt wel hun best gedaan hè? Er werden online diverse activiteiten gehouden. Maar na vijf keer een online bingo, dan is de sjeu er wel een beetje van af.”

“Coronacrisis heeft de situatie versneld”

Van Engen geeft aan dat de coronacrisis niet de hoofdoorzaak is. “Deze tendens zagen we ook al voor de coronacrisis. Maar de crisis heeft de situatie wel versneld. Je kunt je afvragen of dit ernstig is. Als ik die vraag moet beantwoorden, dan zeg ik ja. Juist binnen deze studieverenigingen kun je zoveel leren op diverse vlakken. Spreek maar een willekeurig verenigingsbestuurslid aan. Iedereen zal zeggen dat wat ze in hun verenigingsjaren geleerd hebben, dat dit van grote waarde is geweest voor hun toekomst.”

Brandbrief

In juli van dit jaar schreven HSV en Lijst Sterk samen een brandbrief aan het bestuur van de Hanzehogeschool. “Wij denken dat de Hanzehogeschool binnen de opleidingen veel meer aandacht moet schenken aan studieverenigingen en de waarde die zij hebben en wat ze voor studenten kunnen betekenen. En de Hanzehogeschool heeft er ook direct op gereageerd. Ze hebben bijvoorbeeld een filmpje gemaakt waarin te zien is wat studieverenigingen kunnen opleveren.”

“Mentale en fysieke druk op studenten is flink toegenomen”

Het probleem dat studenten minder interesse hebben in studieverenigingen moet dan ook ergens anders gezocht worden. “De mentale en fysieke druk op studenten is de afgelopen jaren flink toegenomen. Als student moet je tegenwoordig ook sterk in je schoenen staan. Je moet binnen vier jaar je opleiding afmaken, en in het eerste jaar van je opleiding heb je te maken met het bindend studieadvies. Het zijn belangrijke redenen waarom studenten geen oog meer hebben voor andere activiteiten. En hoe anders was het een aantal decennia geleden. Kijk naar onze demissionair premier. Mark Rutte (VVD) heeft acht jaar over zijn opleiding kunnen doen. Andere bestuurders zeven jaar. En dat is niet omdat ze zo traag waren, maar omdat ze alle kansen benut hebben om zich zo breed mogelijk te ontwikkelen. Binnen hun opleiding, maar ook binnen de community die naast het studentenleven bestaat.”

Normaal studiejaar

Over het verloop van het studiejaar is Van Engen ook duidelijk. “Ik hoop dat het studiejaar in grote lijnen normaal zal gaan verlopen. Dat fysiek onderwijs echt mogelijk blijft. Ik denk ook dat dat kan. In juni zagen we dat veel studenten besmet werden na het ‘dansen met Jansen’ debacle. Relatief weinig studenten werden echt ziek. Voor docenten ligt het wellicht anders, die misschien toch wat angstiger zijn. Maar met een toenemende vaccinatiegraad, en met goede afspraken, moet dit studiejaar toch goed gaan verlopen.”