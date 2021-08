Honderden studenten nog steeds op zoek naar kamer: “Het is vreselijk”

De noodopvang is bijna vol, maar honderden studenten zijn nog steeds op zoek naar woonruimte. Vooral internationale studenten maken zich zorgen of ze wel een kamer kunnen krijgen.

De Slowaakse Mikela Valkova is één van de bijna 300 studenten die nu in een noodopvang verblijven. “Ik wist pas twee weken geleden dat ik was toegelaten en sindsdien heb ik elke dag op websites gezocht naar kamers. Ik heb heel veel geluk dat ik in deze noodopvang kan verblijven, maar veel studenten hebben dat geluk niet. Ik heb een vriendin die nu op de grond bij iemand anders slaapt die ze hiervoor nog helemaal niet kende.”

Dat is het initiatief ‘Shelter Our Students’ van de Groninger Studentenbond, DAG, Groningen Feminist Network, Internationale Socialisten, Lijst Calimero en ROOD Groningen. Zij hebben inmiddels 383 aanmeldingen van studenten die nog een dak boven hun hoofd zoeken, terwijl maar 123 mensen zich hebben aangemeld als host. Marinus Jongman van de Groninger Studentenbond liet afgelopen weekend al weten zich erg zorgen te maken.

Evelien Cazemir is zo’n student die een luchtbed op haar kamer heeft neergelegd voor de Poolse Ewa Masłowska. Tot afgelopen maandag kenden ze elkaar niet. “Het is een vreselijke situatie,” vertelt Evelien. “Als het mijn broertje was geweest die in het buitenland zou studeren, zou ik ook willen dat hij ergens kon slapen. Daarom heb ik me, een beetje impulsief, hiervoor opgegeven. Tot nu toe is het heel gezellig.” Ook Ewa is erg blij met haar host. “Het is hier heel prettig. Evelien is erg aardig en het is fijn dat ik hier kan zijn.”

Ze denken dat de onderwijsinstellingen meer moeten doen om deze situatie te voorkomen. “Ik had wel e-mails gekregen hierover,” zegt Mikela. “Maar dat het zo erg zou zijn wist ik niet.” Ook Ewa had het probleem onderschat. “Als ik had geweten dat het zo moeilijk zou zijn om een kamer te vinden was ik eerder begonnen.” Evelien denkt dat kamers op een campus een goede oplossing zou kunnen zijn. “Dat zie je ook veel in het buitenland. Dat ze zo weinig doen valt wel tegen van onze universiteit.”

Shelter Our Students heeft nu dus 260 aanmeldingen van studenten die ze nergens kwijt kunnen. Ze zijn daarom druk op zoek naar studenten die een plekje willen aanbieden.