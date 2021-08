Honderdduizenden mensen met afweerproblemen zijn onvoldoende beschermd na vaccinatie

nieuws

Honderdduizenden Nederlanders met afweerproblemen hebben niet of nauwelijks baat bij een coronavaccinatie. Dat blijkt uit onderzoek van onder andere het UMCG.

Sinds de start van de vaccinatiecampagne wordt er met acht onderzoeken, uitgevoerd door verschillende universitaire ziekenhuizen, gekeken wat de effectiviteit is van een coronavaccinatie bij mensen met immuunstoornissen, nier- en longgetransplanteerden, patiënten met HIV of het syndroom van Down en kankerpatiënten. De eerste vier onderzoeken zijn nu afgerond. Daaruit blijkt dat van deze groep er honderdduizenden na een inenting weinig of geen antistoffen en afweercellen aan maken. Mogelijk gaat een derde, of een vierde prik met het vaccin, wel een deel van deze groep beschermen. Of dat zo is, daar gaat de komende tijd onderzoek naar gedaan worden.

Uit het onderzoek blijkt ook dat bij sommige patiënten de vaccinaties juist beter werken dan men verwacht had. Dit geldt bijvoorbeeld voor dialysepatiënten en patiënten met bepaalde aangeboren stoornissen van het immuunsysteem.