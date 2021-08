Honden suppend op Paterswoldsemeer: “Alleen maar blije honden en baasjes”

nieuws

Foto: Archief Supperdupper

Het was zaterdagmiddag een bijzonder gezicht: honden die zich al suppend over het Paterswoldsemeer voortbewogen. Volgens supverhuurbedrijf Supperdupper was het een groot succes.

“Het is niet een nieuwe activiteit die we aanbieden”, vertelt Herman Kuis van SupperDupper. “Vorig jaar zomer hebben we het ook al eens gedaan. En omdat het wel heel goed beviel zijn we er dit seizoen ook echt reclame voor gaan maken. Het is namelijk een ontzettend leuke activiteit. Tegelijkertijd zien we dat wat wij aanbieden bijna op geen enkele andere plek mogelijk is.”

“Mensen komen om iets te doen”

Zaterdag trad een groep van 19 mensen met hun honden aan. Het betrof leden van de Noorder Kynologenclub Groningen die op zoek waren naar een leuk dagje uit. “Dat is helemaal gelukt”, vertelt Kuis verder. “Ik heb alleen maar blije gezichten gezien. We hebben de groep opgesplitst in twee groepen. Dat doen we om op die manier iedereen persoonlijke begeleiding en aandacht te kunnen geven. Je moet overigens niet denken dat we dan heel lang bezig zijn met uitleg en instructies. We weten dat mensen komen om iets te doen dus we houden de uitleg beperkt tot 3, of 4 minuutjes. En het ging daarna heel goed. Deelnemers pakten het snel op. Van de honden zijn er twee niet op een supboard gegaan. Zij durfden niet, maar de andere honden vonden het prachtig.”

Harde wind

Het supverhuurbedrijf werkt vanaf De Lijte aan het Paterswoldsemeer. Vlakbij het strandpaviljoen is het water ondiep en daar is het erg geschikt om te suppen. Aanvankelijk was het doel, als de honden eenmaal gewend waren, om een tochtje te maken naar het dichtstbijzijnde eiland. “We hadden een dag met aardig wat zon alleen was de wind behoorlijk sterk. Dit zorgde voor golven op het water waardoor de moeilijkheidsgraad toe nam. Suppen naar het eiland zat er daarom niet in. We zijn daarom in de buurt van het strand gebleven, maar dat mocht de pret niet drukken.”

De televisiereportage die OOG Tv over dit onderwerp maakte wordt komende maandag uitgezonden en wordt dan ook bij dit artikel geplaatst.