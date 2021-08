Honden gaan suppen op het Paterswoldsemeer

nieuws

Foto: Archief Supperdupper

Het organiseren van een leuke dag voor de leden van de Noorder Kynologenclub Groningen. Dat doel is behaald waarbij er een plek is gevonden waar eigenaren met hun honden kunnen suppen.

In de zoektocht naar een leuk evenement kwam NKG in contact met Supperdupper, een supverhuurbedrijf, dat werkt vanaf De Lijte aan het Paterswoldsemeer. “Vlakbij het strandpaviljoen is het water ondiep en zeer geschikt voor het suppen met honden. Wij hebben ook de beschikking over twaalf speciale zware supboards. Die zijn veel stabieler dan een normale board. Het doel van deze middag is dat de honden en hun baasjes veel plezier beleven”, laat Herman Kuis van het bedrijf weten.

De bedoeling is dat volgende week een groep van twaalf hondenliefhebbers het Paterswoldsemeer op gaat. “Het doel is om iedereen een leuke dag te laten beleven. Het idee is dat de eigenaars van de honden beginnen door alleen de hond op de sup te zetten. Om daarmee het dier te laten wennen aan het gevoel van op het water staan. Zodra de hond eraan gewend is, kan het baasje ook op de sup gaan staan. Als dat soepel verloopt, kunnen ze een tochtje maken naar het dichtstbijzijnde eilandje. Het duurt ongeveer tien minuten om het eilandje te bereiken en daar kunnen zij met hun hond aanmeren. Na een korte pauze kunnen de deelnemers weer terug suppen naar het strand of verder gaan naar het volgende eilandje.”