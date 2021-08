“Hoger onderwijs moet en kan nu open”

nieuws

Foto: Joachim Kohler via WikiMedia

De beperkingen voor het hoger onderwijs moeten opgeheven worden. Daar pleit bestuursvoorzitter Mirjam van Praag van de Vrije Universiteit Amsterdam voor. Eerder deed de Groninger Studentenbond, de GSb, al een vergelijkbare oproep.

Van Praag doet de oproep in Het Parool. De bestuursvoorzitter zegt dat er de afgelopen achttien maanden ongekende maatregelen zijn genomen om een crisis in de gezondheidszorg te voorkomen. “Begrijpelijk, ik wil niks bagatelliseren, maar als het risico op zo’n crisis er niet meer is, is er geen enkele grond meer voor die maatregelen.” Van Praag wijst er daarnaast op dat steeds meer docenten en studenten volledig gevaccineerd zijn.

Kabinet

Of het onderwijs volledig open kan hangt af van het demissionaire kabinet. Op dit moment wordt er nog een anderhalvemeterregel gehanteerd. Als deze regel in het nieuwe schooljaar in stand blijft kunnen hogescholen niet volledig open. Zondag komt het kabinet bijeen in het Catshuis om over de maatregelen te praten, waarschijnlijk valt er komende vrijdag in de ministerraad een definitieve beslissing. Volgens Van Praag wordt het tijd dat studenten weer contact kunnen maken met medestudenten en docenten.

“Opnieuw digitaal onderwijs betekent meer achterstanden”

In juni sprak voorzitter Marinus Jongman van de Groninger Studentenbond al de hoop uit dat het onderwijs weer volledig open kan bij de start van het nieuwe collegejaar. “Als je in september nog altijd met anderhalvemeter-onderwijs te maken gaat hebben dan ontkom je er niet aan dat het onderwijs nog voor een groot gedeelte digitaal zal plaatsvinden. Reken ook maar uit. Als in een collegezaal normaal 25 mensen kunnen, kunnen er dan acht of negen plaats nemen. Opnieuw digitaal onderwijs betekent meer achterstanden en opnieuw een lichting studenten die de universiteit en hogeschool nauwelijks gaat zien.” Wel liet Jongman weten dat het veilig moet kunnen. “Voor iedereen moet het veilig zijn, dat staat buiten kijf. Als er andere varianten van het coronavirus rond gaan waren, met alle gevolgen van dien, dan snappen wij dat je iets moet. Maar het zou wel bizar slecht zijn.”