“Het overlijden van Charlie Watts komt best hard aan, zeer droevig”

nieuws

Foto: Poiseon Bild & Text (press photo by a photographer of the consulting company Poiseon AG in St. Gallen, Switzerland)) - Flickr: The ABC & D of Boogie Woogie (Herisau, 13. Januar 2010), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14925701

Drummer Charlie Watts van The Rolling Stones is niet meer. Dinsdag werd bekend dat de drummer op 80-jarige leeftijd is overleden in een ziekenhuis in Londen. Het nieuws komt bij het Groninger Museum hard aan.

In het Groninger Museum was van 20 november 2020 tot 18 april 2021 de tentoonstelling The Rolling Stones – Unzipped te zien. “Vorig jaar wisten wij al dat hij er niet bij zou zijn door ziekte”, vertelt directeur Andreas Blühm van het Groninger Museum. “Voor The Stones was dat toen een behoorlijke domper. Vandaag komt het nieuws dat hij is overleden. Ja, dat is een zeer droevige verrassing die best hard aan komt.”

Achter de schermen

In de voorbereiding naar Unzipped, en tijdens de tentoonstelling zelf, is er geen persoonlijk contact geweest tussen het museum en Watts. “Wij kenden hem niet persoonlijk. Het contact verliep voornamelijk via het management en ook hebben we met Mick Jagger contact gehad. Wel heb ik altijd begrepen dat Jagger samen met Watts over de vormgeving van de tentoonstellingen ging. Dus achter de schermen was hij er wel degelijk mee bezig.”

“Normaal mag je niet aan het drumstel komen”

Blühm herinnert zich ook een bijzonder moment. “In ons museum hadden wij het drumstel van Watts staan. Normaal mag je daar niet aankomen. Echter vanwege de coronacrisis konden zij niet langskomen om het drumstel zelf te installeren. Uiteindelijk hebben wij dat mogen doen, uiteraard in heel goed overleg. En met zo’n drumstel, ja dan kom je toch wel heel dichtbij een persoon.”

“De betekenis van The Stones ontgaat mij zeker niet”

Op de vraag wat The Rolling Stones zelf voor Blühm betekenen: “Ik was vroeger nooit echt een Stones-fan. Ik had een oudere broer die het helemaal fantastisch vond. Ook mensen om mij heen, die soms jonger waren dan ik, waren fan. In de voorbereiding naar de tentoonstelling ben ik mij in gaan lezen in The Stones. En ja, ik snap wel dat mensen fan zijn. De betekenis van The Stones, die ontgaat mij zeker niet.”

In 2013 speelden The Rolling Stones hun song (I Can’t Get No) Satisfaction op Glastonbury: