Het ABC van Open het Stadsbestuur is klaar

Het geschiedenisproject Open het Stadsbestuur put uit zaken die eeuwenlang met ganzenveer en kroontjespen zijn opgeschreven. Er is een ABC gemaakt waarbij elke letter iets markants vertelt uit het gemeentearchief van 1594 tot 1815.



Het ABC laat het topje van de ijsberg zien van wat de onderzoekers tegenkomen. De verhalen liegen er niet om. Als voorbeeld een fragment uit de laatste letter, de Z van Zacharias Wilsema – Bestrafte mannenliefde.

Het is duidelijk dat homofobie rond 1730 hoogtij vierde. Zacharias Wilsema getuigde, wellicht onder dwang, tegen mannen die hij zou kennen uit de homoscene. Zijn arrestatie was het startschot van een jacht op homoseksuele mannen in heel Nederland. In Groningen nam dit misschien wel de meest gruwelijke vormen aan. Bij de sodomieprocessen in Faan was de lokale jonker Rudolph de Mepsche verantwoordelijk voor de executie en marteling van 24 mannen, veelal zijn politieke tegenstanders.

Alle 26 verhaaltjes zijn te lezen via deze link: https://www.groningerarchieven.nl/actueel/blog/520-het-abc-van-open-het-stadsbestuur