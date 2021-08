Heide volop in bloei: “Paarser dan dit kun je het niet krijgen”

nieuws

Foto: Rasbak - Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2670326

Heide die volop in bloei staat. Volgens boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten zijn dit de dagen om er op uit te trekken.

“Het is een prachtig gezicht”, vertelt Zwiers. “Alsof er een paarse deken is uitgerold. Paarser dan hoe het nu is kun je het ook niet krijgen.” Hoe anders was het de afgelopen jaren, toen de natuur geteisterd werd door droge en hete zomers. Zomers die funest waren voor de heideplanten. “Je moet je goed realiseren dat wat we nu hebben eigenlijk een hele normale zomer is. Nog niet zo lang geleden waren dit onze zomers. Onze natuur is daar ook op ingericht. De laatste jaren zien we echter dat de zomers die eigenlijk in Frankrijk thuis horen verder naar het noorden schuiven. En dat heeft grote consequenties voor ons.”

“Dat we een normale zomer hebben is een zegen”

Zwiers houdt dan ook zijn hart vast. “Wat we de afgelopen jaren zagen is dat de planten en bomen in het begin van de zomer nog wel sterk waren. Maar naarmate die zomer, en de daarmee gepaard gaande droogte, aanhield, hoe minder weerstand er was om ziektes tegen te gaan. Dit jaar zien we dat de vitaliteit veel beter is. Dat zie je ook als je om je heen kijkt. De natuur is veel groener. De beuken hebben meer blad aanzet, de loofbomen ogen veel frisser. En ook de heide doet het dit jaar erg goed. En dat we nu eens een normale zomer hebben, ja dat is een zegen.”

Op de fiets

Maar die heide, waar vinden we die? “Dan moet je in het Balloërveld bij Gasteren zijn. Een andere optie zijn de Gasterse Duinen. Beide locaties liggen in Noord-Drenthe. Vanuit de stad is dat prima bereikbaar op de fiets. Dus maak er een mooie dag van, en geniet van al die mooie kleuren. Want het is nu echt prachtig.”