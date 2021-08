Handbalster Lois Abbingh treft met Oranje Frankrijk in kwartfinale Olympische Spelen

sport

Lois Abbingh in actie. Foto: Nederlands Handbalverbond.

Frankrijk is voor de Nederlandse handbalvrouwen, met de Groningse Lois Abbingh, de tegenstander in de kwartfinale op de Olympische Spelen.

Nederland eindigde als tweede in de poule, nadat het maandagmiddag met 30-29 won van Montenegro. Noorwegen eindige als nummer één, omdat het zaterdag van Oranje won. Frankrijk is de nummer drie uit de andere poule en is daarom de tegenstander van Oranje.

Op de Olympische Spelen in 2016 verloor Oranje, met Abbingh, de halve finale met 24-23 van Frankrijk. Frankrijk won zilver op dat toernooi, nadat het de finale met 22-19 verloor van Rusland.

De kwartfinale tussen Nederland en Frankrijk wordt woensdag gespeeld.