Haan verhuist naar Ubbo Emmiussingel na grondige restauratie

nieuws

Erven en Singelbewoners bij de Haan - Foto Ansjelly van Veen

Een titelloos kunstwerk van Klaas van Dijk uit 1979 heeft donderdag weer een plekje gekregen in de Groninger binnenstad. Het kunstwerk, in de volksmond ook wel ‘Haan’ genoemd, stond eerder aan de Praediniussingel. Maar na een restauratie staat het beeld nu op de Ubbo Emmiussingel, tussen het Groninger Museum en de Minervaflat.

Het beeld stond oorspronkelijk in Paddepoel, bij buurtcentrum de Trefkoel. Maar het beeld raakte in 1980 zwaar beschadigd en werd verwijderd voor een restauratie. Zeven jaar later kreeg de Haan een nieuwe plek aan de Praediniussingel, maar hier werd het beeld van Klaas van Dijk ook meermaals het mikpunt van vandalen. Een tweede, grondige restauratie was daarom noodzakelijk.

Twee jaar geleden werd de laatste restauratie voltooid door kunstenaar en koperspecialist Hugo Hol. Kunstpunt en Stadsbeheer zochten samen naar een nieuwe plek voor de Haan. Leo Veenhof en Atze van Wieren, twee Singeldorpers, deden een voorstel om het beeld op een veld bij de Minervaflat te plaatsen en dat viel in de smaak. “We hebben vervolgens contact opgenomen met de erven van de kunstenaar over dit voorstel en ook zij waren enthousiast”, aldus Diana Lourens, beeldenbeheerder bij Kunstpunt. “Ook de zeer betrokken restaurateur is content met de nieuwe plek. We gunnen de Haan een ontspannen verblijf bij de Minervaflat. De bewoners houden een oogje in het zeil.”