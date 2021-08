Haagse bronnen: ‘Kabinet gaat einde maken aan anderhalve meter in hoger onderwijs’

nieuws

Het mbo en het hoger onderwijs kunnen, als het aan het demissionaire kabinet ligt, na de vakantie weer open zonder de anderhalvemeterregel. Haagse bronnen hebben aan de NOS laten weten dat demissionair premier Rutte en demissionair minister De Jonge dit vrijdagavond zullen aankondigen, tijdens een persconferentie.

De studenten in het hoger onderwijs en het mbo zullen zich, zo laten de bronnen weten, nog wel aan andere regels moeten houden. Zo mogen er waarschijnlijk maar 75 studenten in één collegezaal zijn. Maar het laten varen van de anderhalve meter afstand betekent wel dat studenten weer voornamelijk op schoollocaties les kunnen krijgen.

Welke andere voorwaarden er gaan gelden voor de studenten, is nog niet bekend. Zo is er nog onduidelijkheid over het dragen van mondkapjes. Hierover volgt vrijdag waarschijnlijk meer duidelijkheid.