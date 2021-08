Grote toeloop bij studentenverenigingen leidt tot loting

nieuws

Foto: studentenvereniging Dizkartes

De Groninger studentenverenigingen moeten honderden nieuwe studenten teleurstellen. Sommige verenigingen hebben zoveel aanmeldingen, dat ze moeten overgaan tot loting. Dat meldt de Universiteitskrant.

Albertus Magnus heeft 1632 aanmeldingen voor in totaal 500 plekken..Dizkartes heeft 1090 voorinschrijvingen voor 300 plekken. Dat zijn er dubbel zoveel als vorig jaar. Vindicat heeft, ondanks de incidenten van de afgelopen jaren, 803 aanmeldingen voor 500 nieuwe leden. Dat zijn er iets meer dan vorig jaar. De verenigingen moeten daarom overgaan tot loting.

Ook de kleinere verenigingen, zoals Cleopatra en Bernlef, halen meer nieuwe studenten binnen dan vorig jaar. Die hebben echter geen loting nodig, of doen niet aan loting. Volgens bestuurslid Christian Beens van Cleopatra heeft de grote animo vooral te maken met corona. “Als je in verband met corona nergens naar uit kunt kijken, is een vereniging een ideale plek om toch mensen te leren kennen.”