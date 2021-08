“Grote kamernood zal alleen maar groeien”

nieuws

Foto: Tom Veenstra

De toch al grote kamernood onder studenten zal alleen maar verder groeien. Dat meldt dagblad Trouw op basis van cijfers van kenniscentrum Kences. Ook in Groningen is sprake van kamernood.

De noodopvang voor nieuwe studenten in Groningen stroomt langzamerhand vol. De eerste, het Martinihouse aan de Donderslaan, zit al helemaal vol. Alleen in The Village en het BudGett Hostel zijn nog bedden beschikbaar.

Kences houdt jaarlijks het aantal studentenhuizen bij. Afgelopen najaar was er landelijk een tekort aan woonruimte voor 22.000 studenten. Kences verwacht dat het tekort in het studiejaar 2024-2025 zal oplopen tot zeker 50.000. Het ministerie van Onderwijs verwacht is dat er in dat studiejaar 103.000 studenten meer zullen zijn op de hogescholen en universiteiten dan voorspeld.

Het is de bedoeling dat er tot 2024 ongeveer 18.000 nieuwe studentenwoningen bijkomen. Alleen als die daadwerkelijk gebouwd worden, kan het tekort beperkt blijven. Kences verwacht echter dat Europese studenten vaker voor Nederland zullen kiezen, omdat ze vanwege de Brexit minder makkelijk in het Verenigd Koninkrijk kunnen studeren.