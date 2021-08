Groot deel KEI-programma terug van voor corona: ‘Ontzettend blij met de enorme interesse’

nieuws

Voor de 53ste keer is maandagochtend de KEI-week van start gegaan. Ondanks het alternatieve, ‘coronaproof’ programma is de introductieweek voor studeren voor het eerst helemaal uitverkocht.

Volgens de organisatie is deze editie, met zo’n 5500 KEI-lopers de drukstbezochte editie ooit en dat stemt de organisatie tot vreugde: “We zijn ontzettend blij met de enorme interesse”, vertelt KEI-voorzitter Willemijn Griep. “De KEI-groepjes krijgen een gevarieerd programma voorgeschoteld. Een groot deel van het programma van voor Corona is terug en er zijn ook een aantal nieuwe onderdelen.’’

“Met het huidige programma denken we de KEI-lopers een hele goede start van hun studententijd te kunnen bieden”, besluit Griep. “Het is een programma waar naast culturele en informatieve evenementen ook nog ruimte is voor gezelligheid.”

Alternatief, maar vol programma

KEI-lopers kunnen dit jaar via deze app het programma bekijken en zichzelf inschrijven voor tijdsloten. Daarnaast biedt de app de interactieve KEI-route langs alle hoogtepunten van de Stad. Andere traditionele evenementen, zoals Sportplaza en de Informatiemarkt, staan gewoon op het programma.

Het programma is nog niet helemaal als vanouds, want de traditionele feesten tijdens de KEI-week kunnen dit jaar niet doorgaan. KEI-lopers kunnen elkaar daarom dit jaar ontmoeten op het Terrassenfestival op evenemententerrein Roodehaan.